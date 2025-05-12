Памятник погибшим воинам открыли в Богородском округе

Торжественное открытие памятника воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, прошло в деревне Клюшниково. В мероприятии приняли участие военный комиссар Богородского округа, Электростали и Черноголовки Михаил Борисов, председатель совета ветеранов Николай Огибалов и депутат Богородского округа Евгений Секирин.

Монумент был создан на денежные средства, собранные всеми жителями и старостой деревни. Инициатором идеи выступил один из местных жителей — Алексей Корягин.

«Уважаемые земляки, вы сделали большое дело! В Богородском округе насчитывается более семидесяти памятных мест. И сегодня открыли еще одно благодаря вам. Замечательно, что он расположен в таком красивом, живописном месте. Это еще раз подчеркивает всю важность подвига наших земляков. Они не зря проливали кровь, защищая жизнь будущих поколений и родную землю, » — обратился к собравшимся Николай Огибалов.

Настоятель Тихвинского храма, иерей отец Сергий совершил чин освящения нового памятника павшим воинам. На торжественном собрании поэты Богородского округа Елена Якушева-Сидорова и Елена Зяблева прочитали свои стихи на военную тему. Праздничное мероприятие завершилось чаепитием из самовара с домашними угощениями от местных жителей.