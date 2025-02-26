Памятник погибшим в годы ВОВ воинам реконструируют в поселке Шатурторф

Ремонтные работы проведут на мемориале воинам-шатурторфцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь расширят площадку и постамент, а также отреставрируют таблички.

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий осмотрел памятник. После реконструкции здесь появится Вечный огонь.

Специалисты поднимут постамент, очистят территорию от сорняков. Также имена, высеченные на табличках, тщательно отреставрируют.

Николай Прилуцкий отметил, что важно детально и серьезно отнестись к проекту и проработать концепцию всего мемориала.

«Ко Дню Победы всего не успеть, прошу жителей отнестись с пониманием. Лучше сделать попозже, но достойно», — добавил Николай Прилуцкий.

Отметим, что после завершения ремонтных работ у мемориала снова будут проводить памятные и патриотические мероприятия.

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