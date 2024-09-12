Памятник погибшим при исполнении воинского долга установили в Лобне

В городском округе Лобня состоялось открытие памятника в честь погибших при исполнении воинского долга. На церемонии присутствовали глава муниципалитета Анна Кротова, матери и жены участников специальной военной операции, а также жители города.

Анна Кротова подчеркнула важность поддержания крепкой связи с семьями бойцов СВО и оказания им необходимой помощи. Она выразила слова сочувствия потерявшим своих защитников и отметила, что, к большому сожалению, не все ребята возвращаются домой и этот памятник увековечит их подвиги.

Установка мемориала стала важным событием для города, символизируя вечную память и признание заслуг тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

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