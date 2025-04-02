Памятник подвигу челюскинцев установят в округе Пушкинский

Долгое время энтузиасты изучали детали исторического события и искали возможность увековечить подвиг советских людей на территории Пушкинского округа. С 2023 года к проекту присоединился председатель Правдинского общества краеведов «Наследие» Николай Шустров. Панно изготовила ведущая авторских мастер-классов объемной живописи из поселка Лесной Наталья Гусарова. Работа над памятным знаком заняла почти три месяца. Для создания образа на панно использовались реальные фотографии из архивов и книг, а также изображения плакатов и марок советского времени, посвященные героическому эпизоду истории нашей страны.

Открытие памятного знака в поселке Челюскинский запланировано на апрель. Мероприятие приурочено к годовщине завершения спасательной операции участников знаменитой арктической экспедиции.