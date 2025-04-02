Памятник подвигу челюскинцев установят в округе Пушкинский

Памятное полотно, посвященное подвигу героев-челюскинцев, планируется установить в поселке Челюскинский городского округа Пушкинский. Идея создания памятного знака принадлежит членам клуба «Наша Арктика» и их руководителю, учителю образовательного комплекса № 1 города Пушкино Андрею Салину.
Долгое время энтузиасты изучали детали исторического события и искали возможность увековечить подвиг советских людей на территории Пушкинского округа. С 2023 года к проекту присоединился председатель Правдинского общества краеведов «Наследие» Николай Шустров. Панно изготовила ведущая авторских мастер-классов объемной живописи из поселка Лесной Наталья Гусарова. Работа над памятным знаком заняла почти три месяца. Для создания образа на панно использовались реальные фотографии из архивов и книг, а также изображения плакатов и марок советского времени, посвященные героическому эпизоду истории нашей страны.
Открытие памятного знака в поселке Челюскинский запланировано на апрель. Мероприятие приурочено к годовщине завершения спасательной операции участников знаменитой арктической экспедиции.
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