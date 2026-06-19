Памятник пионерам Наро-Фоминского района открыли в лагере «Литвиново»

Как рассказал директор Наро-Фоминского историко-краеведческого музея Федор Пущин, сотрудники обнаружили архивные фотографии с моментом закладки камня на месте будущего памятника, однако тогда замысел так и не был воплощен. Заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова отметила, что особенно важно, что памятник находится на территории детского лагеря, где отдыхают ребята со всей Московской области: в годы войны юные жители Наро-Фоминской земли наравне со взрослыми помогали приближать Победу. История сохранила имена некоторых маленьких героев — Ваня Андрианов, Сережа Кузнецов, Аркаша Палдолин, Шура Березнев, Витя Кусакин и многие другие. Теперь у детей, приезжающих в «Литвиново», будет возможность узнать больше о своих ровесниках военного времени — о том, как они жили, учились, помогали фронту и взрослым. Подробнее с историями героев можно ознакомиться по ссылке: vk.ru/@-114741850-u-voiny- …