Памятник отремонтируют в Щелкове на следующей неделе

В преддверии памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной, в округе активно ведутся работы по реставрации и обновлению мемориала, посвященного воинам хлопчатобумажной фабрики. Расположенный в Советском переулке, этот памятник является символом памяти и уважения к сотрудникам комбината, отдавшим свои жизни за Родину.

Ремонтные работы, охватывающие как сам монумент, так и прилегающую территорию, находятся на завершающей стадии. В настоящее время рабочие практически завершили замену плитки вокруг мемориала и на его основной стене.

Особое внимание уделяется восстановлению исторической достоверности. Специалисты обновляют надписи на памятнике. Реставрируются мраморные доски, на которых высечены имена сотрудников хлопчатобумажного комбината, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. При проведении реставрационных работ было принято решение сохранить первоначальный облик памятника, освежив его внешний вид и устранив последствия времени и воздействия окружающей среды.