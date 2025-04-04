Памятник «Неизвестному солдату» отремонтируют в Коломне ко Дню Победы

Памятник «Неизвестному солдату» в Озерах городского округа Коломна отремонтируют в рамках масштабной подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим временно перекроют подачу газа к Вечному огню на мемориале.

Памятник располагается на улице Ленина. Его открыли 18 августа 1968 года. Он занимает особое место среди памятных объектов города. Центральная фигура солдата с автоматом и развевающимся знаменем в руках создана известным московским скульптором Владимиром Глебовым. Вечный огонь, символизирующий память о павших героях, был зажжен от факела, привезенного из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.

Образ солдата воплощает подвиг Василия Канунникова — озерского бойца, который геройски погиб 29 апреля 1945 года при штурме Рейхстага в Берлине. Его удостоили звания Героя Советского Союза посмертно.