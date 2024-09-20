Памятник Ленину из Норильска отреставрируют в Балашихе

Памятник Владимиру Ленину в Норильске, которому в этом году исполняется 70 лет, ждет масштабная реставрация. Скульптуру вождя народа аккуратно демонтировали с Октябрьской площади и отправили в Балашиху, где местные мастера займутся восстановлением ее первоначального облика.

«Омоложение» монумента будет выполнено в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории». Контракт на реставрационные работы рассчитан на два года, их планируется завершить к 1 декабря 2025 года. Кроме самой скульптуры, приведут в порядок и постамент памятника, а также благоустроят прилегающую территорию.Ранее таких масштабных восстановительных работ на монументе не производили. Скульптура была демонтирована в среду, 18 сентября, с помощью подъемного крана и специальных обвязок. Затем ее отправили в порт для транспортировки на материк.

Памятник вождю пролетариата был установлен в Норильске 21 января 1954 года, в 30-ю годовщину со дня смерти Ленина. Монумент, сделанный из железобетона, является копией работы советского скульптора-монументалиста Сергея Меркулова. Его оригинал высотой 37 метров и весом 450 тонн находится в Дубне.

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