Памятник князю Юрию Долгорукому снова установят на постамент в Дмитрове

Первый этап благоустройства Советской площади завершили в Дмитрове в 2024 году. Теперь жители просят вернуть памятник основателю города сюда, где изначально располагался объект.

Советскую площадь обновили благодаря нацпроекту президента Российской Федерации «Инфраструктура для жизни». Здесь уложили противоскользящую плитку, обустроили прогулочные зоны, парковку и велодорожку, установили освещение, запустили новые фонтаны.

На время ремонта с площади убрали постамент памятника Юрию Долгорукому. Но жители попросили вернуть его на место после проведенного благоустройства.

«В нашей работе очень важно учитывать мнение жителей, поэтому по их просьбам постамент к памятнику Юрию Долгорукому будет возвращен. Благодарю всех за активное участие и поддержку», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Работы по благоустройству в Дмитрове продолжат. В планах отремонтировать покрытие пешеходной зоны на Загорской и Кропоткинской улицах.