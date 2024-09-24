Памятник императрице Марии Александровне открыли 21 сентября в Одинцове

Памятник императрице Марии Александровне откроют в день Рождества Пресвятой Богородицы, в селе Усово. Это событие приурочено к 200-летию со дня ее рождения и является частью юбилейных мероприятий Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Памятник установлен на территории Музея школы и детства, расположенного в здании начального народного училища, основанного Марией Александровной в 1873 году. В скульптурной группе, созданной по заказу просветительского общества, изображена императрица с сыновьями — великими князьями Сергеем Александровичем и Павлом Александровичем.

Кроме того, в день открытия памятника пройдет выставка «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия», посвященная жизни и деятельности императрицы, а также экскурсия по Музею школы и детства.

Открытие памятника состоится накануне Елисаветинского Крестного хода, который ежегодно проходит по территории императорского имения «Ильинское-Усово» в память о семье императрицы Марии Александровны, Великом Князе Сергее Александровиче и его супруге, святой преподобномученице Великой Княгине Елизавете Феодоровне.

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