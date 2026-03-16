Памятник хоккеисту Владимиру Мышкину открыли в Наро-Фоминском округе

Торжественное открытие монумента, посвященного легенде советского и российского хоккея Владимиру Мышкину, состоялось в поселке Селятино 14 марта. В церемонии приняли участие коллеги спортсмена — легендарные хоккеисты «Динамо», друзья из хоккейного мира, а также почетные гости.

Владимир Мышкин известен как вратарь с неповторимым стилем. Теперь его прототип в характерной стойке встречает всех посетителей у входа на ледовую арену, которая носит имя знаменитого хоккеиста.

На открытие памятника приехали начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев, депутаты Московской областной думы и окружного совета, генеральный директор ВТБ-Арены Станислав Ковалев, президент московской Федерации хоккея Андрей Николишин, легендарные хоккеисты Зинэтула Билялетдинов, Андрей Николишин и Василий Первухин, президент продюсерского центра «Динамо» Михаил Тюркин.

Владимир Мышкин в этот день также принял поздравления в связи с получением высокой награды — ордена «За заслуги перед Отечеством».

После церемонии открытия состоялся товарищеский матч между командой ветеранов «Динамо» и символической сборной НГО. Игра получилась яркой и зрелищной, подарив зрителям массу положительных эмоций.