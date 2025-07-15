Памятник графу Орлову-Чесменскому установили в Ленинском округе

Монумент установили на территории парка-отеля «Орловский» на средства его учредителей. Открытие приурочили ко Дню воинской славы России.

Основатель парка-отеля «Орловский» Сергей Лукьянов рассказал, что памятник посвящен 255-летию одной из самых ярких страниц в военной истории России — в июле 1770 года русский флот под командованием генерала-аншефа Алексея Орлова одержал победу в Чесменском сражении.

Фигура графа Орлова в полный рост установлена в центре фонтанной композиции, украшенной каменными пушками, в которые вмонтирована подсветка, а в чаше фонтана можно увидеть элементы боя: русские и турецкие корабли, пушки, брызги волн.

«Мы всегда поддерживаем развитие культурных и патриотических инициатив на территории нашего гостиничного комплекса. Уверен, сегодня очень актуально напоминать людям о славном прошлом России», — отметил Сергей Лукьянов.

На торжественной церемонии открытия побывали заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова, стилист Сергей Зверев и другие звезды российского шоу-бизнеса. На территории парка-отеля воссоздали атмосферу эпохи правления Екатерины II.