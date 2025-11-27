Памятник Герою СССР Василию Шибанкову открыли в Наро-Фоминске

Торжественное открытие бюста командира танковой бригады Василия Шибанкова, погибшего в 1943 году, состоялось в Наро-Фоминске. Имя гвардии полковника навечно занесено в списки личного состава Кантемировской дивизии, а также увековечено в названии улицы в Кантемировском микрорайоне.

Командир 174-й танковой бригады, полковник Шибанков успел повоевать на Брянском, Воронежском и Юго-Западных фронтах, участвовал в освобождении Донбасса. Герой Советского Союза пал смертью храбрых 19 февраля 1943 года при обороне Красноармейска. Его имя навечно включено в списки 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени Андропова.

«Каждый день вечерняя поверка начинается с имени Героя СССР, гвардии полковника Шибанкова. И военнослужащий, которому предоставлена такая честь и право, отвечает: Герой СССР Шибанков пал смертью храбрых, защищая нашу Родину», — рассказал председатель совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов.

Инициатором установки монумента стал летчик-космонавт, уроженец Наро-Фоминска Валентин Лебедев. Ранее на этом месте находился бюст самого Лебедева, но именитый земляк попросил перенести скульптуру во двор его родной 9-й школы.

«Я обратился к руководству города и говорю: неправильно стоит мой бюст — на улице Шибанкова его место! Ну, а меня вот сюда, на территорию школы. И вот теперь я пришел в школу свою. Конечно, это большая честь для меня», — поделился Валентин Лебедев.