Памятник Герою СССР Сергею Солнцеву открыли в Раменском

Торжественная церемония открытия бюста героя Великой Отечественной войны прошла под звуки государственного гимна. Жители Раменского, ветераны, военнослужащие и представители администрации почтили память Сергея Солнцева, вспомнили его жизнь и подвиги, а также возложили цветы к памятнику.

Сергей Солнцев родился 5 марта 1906 года. На фабрике «Красное знамя» прошел путь от прядильщика до замдиректора, руководил Дворцом культуры имени Воровского. В 1937 году начал работу в НКВД. Во времена Великой Отечественной войны был руководителем разведки и комиссаром Рузского партизанского отряда. Всего за месяц провел 18 успешных разведопераций, добыл ценные сведения о расположении врага и героически погиб 20 ноября 1941 года.

Его историю семья передает из поколения в поколение. «Для меня это самый первый человек, самый необыкновенный», — поделилась внучка Героя СССР Наталья Солнцева.