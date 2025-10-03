Памятник Герою СССР Сергею Солнцеву открыли в Раменском
Торжественная церемония открытия бюста героя Великой Отечественной войны прошла под звуки государственного гимна. Жители Раменского, ветераны, военнослужащие и представители администрации почтили память Сергея Солнцева, вспомнили его жизнь и подвиги, а также возложили цветы к памятнику.
Сергей Солнцев родился 5 марта 1906 года. На фабрике «Красное знамя» прошел путь от прядильщика до замдиректора, руководил Дворцом культуры имени Воровского. В 1937 году начал работу в НКВД. Во времена Великой Отечественной войны был руководителем разведки и комиссаром Рузского партизанского отряда. Всего за месяц провел 18 успешных разведопераций, добыл ценные сведения о расположении врага и героически погиб 20 ноября 1941 года.
Его историю семья передает из поколения в поколение. «Для меня это самый первый человек, самый необыкновенный», — поделилась внучка Героя СССР Наталья Солнцева.
Мемориал отреставрировали и перенесли с территории бывшего пионерского лагеря деревни Дементьево в историческую часть города. В этом районе буквально все напоминает о герое — название улицы, отчий дом неподалеку, место его работы.
«Мы приняли коллегиальное решение вместе с родственниками поставить памятник сюда. Это человек с большой буквы. Он наш раменчанин, и память на нем остается навечно», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.
В рамках мероприятия также дали старт акции «Дерево Победы». На аллее вокруг бюста посадили восемь лип.