Памятник Герою Советского Союза Ивану Иванову во Фрязине получил охранный статус

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство для собственника объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет о памятном знаке в честь летчика-истребителя Ивана Иванова.

Мемориал расположен на проспекте Мира во Фрязине.

Документ устанавливает требования по сохранению памятника и закрепляет обязанности владельца по его надлежащему содержанию.

Памятный знак был установлен в 1966 году. Он посвящен советскому летчику-истребителю Ивану Ивановичу Иванову, удостоенному звания Героя Советского Союза за проявленные мужество и самоотверженность. Он погиб 22 июня 1941 года — в первый день Великой Отечественной войны — во время выполнения боевого задания.

В ведомстве отметили, что утверждение охранного обязательства позволяет обеспечить правовую защиту памятника и сохранить мемориал как важное напоминание о подвиге советских авиаторов и событиях военного времени.