Памятник героям ВОВ в деревне Василево открыли после реконструкции

В братской могиле в деревне Василево захоронены погибшие воины Красной армии, а также бойцы истребительного мотострелкового полка УНКВД, которые отражали атаки противника вблизи села Рогачево. В преддверии Дня Победы здесь торжественно открыли памятник после реконструкции.
Раньше за памятником ухаживали местные жители. Среди них — 97-летняя Ольга Звонарева. Каждый день женщина следит за порядком и чистотой мемориала. Теперь в трудоемкой работе нет нужды — памятник реконструировали. На месте бетонного монумента теперь — бронзовый советский солдат. Над его созданием скульпторы работали около полугода, чтобы успеть к 9 Мая.
Бронзовый солдат почти полностью повторяет своего предшественника с небольшим отличием — ему поменяли обмундирование на более близкое к историческому варианту.
В братской могиле захоронены погибшие воины Красной армии и бойцы истребительного мотострелкового полка УНКВД. Всего — 239 героев.
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