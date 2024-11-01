Памятник героям СВО открыли в Электростали

Монумент в честь погибших бойцов спецоперации установили на территории центра спецподготовки в Электростали. Его изготавливали почти полгода.

Памятник «Не сдаюсь» состоит из скульптуры раненого воина, который опирается на стену полуразрушенного здания. В его руке находится граната.

Авторами работы являются специалисты художественной мастерской «Скульптиндустрия». Они создавали монумент около пяти месяцев.

Средства на создание мемориала собрали местные жители. А стихи, которые выгравированы на мраморной плите над головой воина, написал местный поэт.

В церемонии открытия поучаствовали ветераны боевых действий, вдовы солдат, участвовавшие в акции «Бессмертный полк», кадеты и неравнодушные жители.

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