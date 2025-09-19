Сегодня 11:07 Памятник героям Первой мировой войны открыли в Бронницах 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Бронницы Подмосковье

Торжественное открытие памятника летчикам 5-й Бронницкой авиароты, героям Первой мировой войны, состоялось в мемориальном парке имени Пушкина. На церемонии собрались ветераны, представители общественных организаций, школьники и жители города.

Глава Бронниц Дмитрий Лысенков совместно с генерал-лейтенантом службы внешней разведки, председателем движения «Наследие Империи» Леонидом Решетниковым и председателем областного отделения Общества памяти Императорской гвардии князем Владимиром Трубецким открыли стелу. Участники мероприятия вспомнили, как ожесточенно сражались бронницкие авиаторы в годы Первой мировой войны. Особое место среди них занимает Дмитрий Макшеев, который совершил беспримерный подвиг и погиб. Немцы, восхищенные мужеством экипажа, похоронили летчиков с воинскими почестями.

Глава округа вручил благодарственные письма всем, кто внес вклад в создание мемориала. Под аплодисменты за наградой вышла скульптор Анна Быкова, для которой памятник Бронницкой авиароте стал первым в карьере.

Монумент установлен при поддержке движения «Наследие Империи» и фонда «Наследие». «Чтоб всегда помнили наши дети о подвигах, храбрости, мужестве и преданности этих летчиков, которые отдали жизнь за веру, царя и Отечество», — сказал Владимир Трубецкой. Памятник освятил настоятель храма Успения Божьей Матери, изображение которого высечено на бронзовой плите монумента. Собравшиеся почтили память погибших героев Первой мировой войны минутой молчания.