Памятник генералу Ивану Дорохову в Верее реконструируют в Наро-Фоминске

Старинный облик 1913 года планируют вернуть памятнику в Верее. Уже стартовали специальные работы.

Специалисты приступили к монтажу. Они уже установили бронзового орла.

Сейчас идет установка символических артиллерийских ядер. Их изготовили по образцам рубежа XVIII–XIX веков. Всего на постаменте их будет восемь. Каждый весом почти 230 килограммов.

Утраченные детали специалисты восстановили с опорой на архивные документы и фотографии. Рабочим остается привести памятник в порядок и установить статую Дорохова.

«Момент — исторический: памятнику герою Отечественной войны 1812 года возвращают его первоначальный вид. Горожане и гости смогут узнать имена благотворителей, на чьи средства памятник был установлен в Верее более ста лет назад, — они указаны на бронзовой табличке у ног героя», — прокомментировали в пресс-службе Наро-Фоминского городского округа.

Торжественно открыть монумент должны уже в середине декабря.