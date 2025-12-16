16 декабря 2025 08:51 Памятник генералу Дорохову открыли после реставрации в Наро-Фоминском округе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о. Подмосковье

Исторический символ Вереи вернулся на свое законное место. На торжественной церемонии открытия монумента после реставрации собралось около тысячи человек.

Генерал-лейтенант Иван Дорохов вошел в историю как освободитель одного из старейших городов Подмосковья. В 1812 году отряд под командованием легендарного полководца очистил Верею от французских захватчиков. Памятник Дорохову установили в 1913 году на средства благодарных жителей.

Реставраторы воссоздали исторические детали памятника — двуглавого орла и артиллерийские ядра. На открытие приехали потомки генерала, в том числе Валерий Дорохов, которому в апреле исполнилось 100 лет. Он поблагодарил всех, кто трудился над восстановлением монумента — историков, реставраторов, а также главу Наро-Фоминского округа Романа Шамнэ.

Атмосферу подлинного погружения в эпоху создали гусары императорской армии — реконструкторы клубов, представляющие Изюмский и Ахтырский полки. В этот же день в Верейском историко-краеведческом музее открыли выставку «Память, восстановленная во времени». В экспозиции представлены фотокопии дореволюционных изданий с материалами о генерале Дорохове, а также артефакты, обнаруженные при археологических раскопках на Верейском городище.