Памятник генерал-лейтенанту Дорохову в Верее отреставрируют в 2025 году
Памятник генерал-лейтенанту Ивану Семеновичу Дорохову федерального значения отреставрируют в Верее Наро-Фоминского городского округа. Иван Дорохов — герой Отечественной войны 1812 года.
Памятник находится на городище у Рождественского собора. Его восстановили в 1957 году, и с тех пор он стал символом исторического наследия Вереи.
Реставрация необходима для того, чтобы сохранить внешний вид памятника, его историческую ценность и привлечь к истории города.
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