Сегодня 09:21 Памятник гагаринской коляске установили в Дубне 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Дубна Подмосковье

Дубна

Памятники

Юрий Гагарин

Памятник легендарной детской коляске, выпускавшейся с 1953 года на базе Дубненского машиностроительного завода, появился в наукограде. Ее называют гагаринской, потому что именно такую для своих детей выбрал первый космонавт.

Сегодня такие изделия можно увидеть только в музеях. Точная копия первой коляски в увеличенном масштабе установлена на площади перед Дворцом культуры «Октябрь».

Заведующий отделением «История создания крылатых ракет в Дубне» Музея Дубны Леонид Четвериков рассказал, что почти каждый житель Левобережья в советские годы участвовал в производстве колясок, в том числе школьники, которые проходили практику. Завод в Дубне был лидером, головным предприятием и победителем всесоюзных выставок.

Памятник коляске установили по инициативе жителей наукограда, в том числе сотрудников музея. Ее поддержали в городской администрации. Работы выполнили в рамках финального благоустройства Центральной улицы и площади Космонавтов по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.