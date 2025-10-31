Памятник гагаринской коляске установили в Дубне
Памятник легендарной детской коляске, выпускавшейся с 1953 года на базе Дубненского машиностроительного завода, появился в наукограде. Ее называют гагаринской, потому что именно такую для своих детей выбрал первый космонавт.
Сегодня такие изделия можно увидеть только в музеях. Точная копия первой коляски в увеличенном масштабе установлена на площади перед Дворцом культуры «Октябрь».
Заведующий отделением «История создания крылатых ракет в Дубне» Музея Дубны Леонид Четвериков рассказал, что почти каждый житель Левобережья в советские годы участвовал в производстве колясок, в том числе школьники, которые проходили практику. Завод в Дубне был лидером, головным предприятием и победителем всесоюзных выставок.
Памятник коляске установили по инициативе жителей наукограда, в том числе сотрудников музея. Ее поддержали в городской администрации. Работы выполнили в рамках финального благоустройства Центральной улицы и площади Космонавтов по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.