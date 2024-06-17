Памятник Дзержинскому открыли в Балашихе в честь юбилея одноименной дивизии

Фото: Мособлдума

Поздравить дивизию с вековым юбилеем пришли представители руководства войск национальной гвардии Российской Федерации, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, ветераны и военнослужащие соединения, а также родственники погибших при исполнении воинского долга.

В честь 100-летия соединения открыли памятник Феликсу Дзержинскому — Председателю Всероссийской Чрезвычайной Комиссии и основателю войск правопорядка советского периода. 100 лет назад под его руководством формировалась дивизия и укреплялся ее кадровый состав. Приказом от 19 августа 1926 года соединению было присвоено имя Ф. Э. Дзержинского.

Открыли монумент начальник Центра специального назначения «Витязь», Герой Российской Федерации полковник Александр Белоглазов и помощник командира дивизии по работе с ветеранами, полковник в отставке Николай Зубарев. Проект памятника создавали в течение двух лет. Его установка приурочена не только к 100-летию дивизии, но и к десятилетию возвращения ей имени Дзержинского.

На протяжении века солдаты и офицеры соединения первыми бывали в горячих точках и оставляли след в боевой летописи Отечества. Именно в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского зародилась традиция проведения испытаний на право ношения крапового берета.

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