Памятник детям войны и труженикам тыла открыли в Долгопрудном

Памятник детям войны и труженикам тыла открыли в сквере имени Долгова к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. У мемориала «Скорбящая мать» состоялся митинг, в котором приняли участие ветераны, военнослужащие и жители округа.

К участникам митинга обратился глава округа Олег Сотник.

«Сегодня очень важный день в истории нашей страны и всего мира — 80 лет назад закончилась самая кровопролитная война, унесшая миллионы жизней. Война, за победу в которой мы благодарны советскому солдату. Мы гордимся и помним тех, кто трудился в тылу, отдавая все фронту», — сказал Олег Сотник.

В тылу трудились женщины, старики и дети. Они строили оборонительные укрепления, выпускали оружие, одевали и кормили армию.

Увековечить их подвиги пришли почетные гости, краеведы и участники общественных объединений. Глава округа Олег Сотник и председатель организации «Дети войны» Татьяна Кулдуева возложили цветы. Затем прошла минута молчания.

В сквере имени Долгова также увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в том числе пропавших без вести на полях сражений.