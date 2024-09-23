Памятник бойцам СВО установят в деревне Мизиново

Деревню Мизиново посетила заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева. Совместно с жителями она обошла населенный пункт. На встрече обсудили вопросы увековечивания памяти военнослужащих, благоустройства территорий и ремонта теплосетей.

Жители Мизинова обратились к заместителю главы Лосино-Петровского Вере Алексеевой с просьбой установить памятник для бойцов специальной военной операции, а также облагородить мемориал павшим во время Великой Отечественной войны.

По итогам комиссии по увековечиванию памяти погибших в зоне СВО в деревне решили поставить обелиск. А вблизи монумента воинам Великой Отечественной войны уберут сорняки и очистят плитку от травы.

Также Вера Алексеева проверила ход работ по ремонту теплосетей и котельной в Мизинове. На встрече решили организовать рабочую группу с участием активистов деревни и профильных специалистов. Каждые две недели они будут информировать жителей о том, какие работы выполняют, и отвечать на их вопросы.

Обсудили и строительство тротуара от остановки «деревня Мизиново» до «совхоз Орловский». Работы проведут в следующем году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».