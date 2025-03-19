Памятник архитектуры восстановят на улице Свердлова в Красноармейске

В Красноармейске на улице Свердлова восстановят памятник архитектуры. На данный момент рабочие укрепили фундамент дома 19 века, который является объектом культурного наследия.

Депутат Мособлдумы Александр Легков вместе с представителями Фонда капремонта, администрации округа и подрядчика осмотрел ход работ. Сейчас строители меняют перекрытия между этажами, а на следующей неделе вокруг здания установят строительные леса.

Чтобы остановить разрушение фасада, под здание залили более 100 тонн микроцемента и поставили около тысячи инъекторов. Проектом предусмотрена реставрация фасада и крыши здания, замена межэтажных перекрытий, установка новых окон и дверей, а также покраска дома.

На подготовку проектной документации ушло около двух лет. Дом построили почти 150 лет назад. Раньше здесь были казармы для рабочих Вознесенской мануфактуры.