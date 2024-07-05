Памятник Александру II восстановили в деревне Клементьево

В этом году деревне Клементьево под Можайском исполняется 520 лет. В честь юбилея здесь был заново воссоздан разрушенный после революции 1917 года памятник Александру II.

Памятник Царю-освободителю, отменившему в 1861 году крепостное право, установили в Клементьево в 1901-м. В то время село принадлежало военно-инженерному ведомству Московского гарнизона, здесь ежегодно проводились летние лагерные сборы и военные парады. Памятник царю был необходим для поднятия морально-патриотического духа солдат и офицеров.

Во времена революции бюст Александра II исчез, но остался гранитный постамент. На основе, которого и восстановили памятник. Мастера для этого искали больше года.

«Нашли в Можайске, за вменяемую сумму отреставрировали и все сделали», — рассказал местный краевед Михаил Дьячков.

Со средствами на восстановление памятника помогли местные предприниматели, да и жители не остались в стороне. Многие работы выполнялись ими буквально своими руками, можно смело сказать, что памятник получился поистине народным. На открытии присутствовал глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, депутаты, начальник местного территориального отдела, почетный гражданин Можайска, краевед Лилия Волкова, представители духовенства, коренные жители и гости села.