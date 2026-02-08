Памятная встреча ко Дню освобождения Азова прошла в Химках

Гостям рассказали о ходе боев за Азов, мужестве советских солдат и офицеров, а также о цене Победы. Особое внимание уделили значению исторической памяти и важности ее сохранения.

Депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что память о Великой Отечественной войне является фундаментом для единства. По ее словам, такие встречи не просто рассказывают о прошлом, но и формируют объединяющие ценности.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева отметила важность создания пространств для открытого разговора об истории, так как это формирует ответственное отношение к настоящему и будущему.

Ее коллега Алина Шалимова добавила, что в Химках на регулярной основе реализуют общественные и патриотические инициативы, направленные на сохранение исторической памяти и укрепление гражданской идентичности.

Патриотические и просветительские мероприятия в округе проходят на постоянной основе в рамках масштабной программы.