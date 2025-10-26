Памятная лекция к годовщине теракта на Дубровке прошла в Химках
В Центральной городской библиотеке в Химках прошла лекция, посвященная одной из самых трагических дат в новейшей истории России — годовщине теракта на Дубровке. Читатели библиотеки, школьники и почетные гости собрались вместе, чтобы почтить память невинных жертв.
С приветственной речью к собравшимся обратился муниципальный депутат Николай Томашов.
«Очень важно помнить об этой и других страшных трагедиях. Они навсегда изменили нас, сделали сильнее и мудрее. Память о жертвах „Норд-Оста“ — это не только наша общая боль, но и вечное напоминание о том, с каким абсолютным злом мы имеем дело, и о том, что в борьбе с ним мы должны быть едины», — отметил он.
Участникам встречи рассказали о хронологии тех страшных октябрьских дней, когда террористы захватили в заложники более 900 зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». Говорили о жертвах и о героизме бойцов спецназа, проводивших штурм. Участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Николай Смирнов отметил, что эти и другие теракты, вопреки ожиданиям их организаторов, не сломили и не разобщили наш народ, а наоборот, сплотили его в общем неприятии насилия.
«Сегодня борьба с терроризмом не окончена. Наши военнослужащие в ходе специальной военной операции бьются с ним на новых рубежах, защищая нашу страну от возродившегося нацизма и его террористических методов. Они продолжатели дела тех, кто спасал заложников на Дубровке», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Лекция, посвященная годовщине теракта на Дубровке, стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.