Памятная лекция к годовщине теракта на Дубровке прошла в Химках

В Центральной городской библиотеке в Химках прошла лекция, посвященная одной из самых трагических дат в новейшей истории России — годовщине теракта на Дубровке. Читатели библиотеки, школьники и почетные гости собрались вместе, чтобы почтить память невинных жертв.

С приветственной речью к собравшимся обратился муниципальный депутат Николай Томашов.

«Очень важно помнить об этой и других страшных трагедиях. Они навсегда изменили нас, сделали сильнее и мудрее. Память о жертвах „Норд-Оста“ — это не только наша общая боль, но и вечное напоминание о том, с каким абсолютным злом мы имеем дело, и о том, что в борьбе с ним мы должны быть едины», — отметил он.

Участникам встречи рассказали о хронологии тех страшных октябрьских дней, когда террористы захватили в заложники более 900 зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». Говорили о жертвах и о героизме бойцов спецназа, проводивших штурм. Участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Николай Смирнов отметил, что эти и другие теракты, вопреки ожиданиям их организаторов, не сломили и не разобщили наш народ, а наоборот, сплотили его в общем неприятии насилия.