Памятная акция ко Дню первого боевого применения «Катюши» прошла в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках у мемориала в Подрезково состоялась памятная акция, приуроченная к годовщине первого боевого применения реактивной установки БМ-13 «Катюша». Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Участие в мероприятии приняли лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев и активные жители микрорайона.

14 июля 1941 года батарея капитана Ивана Флерова нанесла удар по немецким войскам на станции Орша и переправе через реку Оршицу. Этот день положил начало боевому пути советской реактивной артиллерии.

«„Катюша“ стала символом Победы, и мы обязаны передать эту память следующим поколениям», — отметил Денис Беляев.

Участники возложили цветы к мемориалу и почтили память героев минутой молчания. Встреча стала напоминанием о силе и мужестве советских солдат, чьи подвиги навсегда останутся в истории страны.