Памятная акция ко Дню освобождения Подмосковья прошла в Балашихе

Мероприятие состоялось в микрорайоне Железнодорожный. Участники почтили память воинов и возложили цветы к местному мемориалу.

Акцию в честь Дня освобождения Московской области от фашистских захватчиков провели у мемориала Великой Отечественной войны. Среди участников — заместитель главы округа Михаил Объедков, Герой России и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Иван Клещерев, депутаты Совета депутатов, представители партии «Единая Россия» и жители микрорайона.

В своем обращении к собравшимся Михаил Объедков подчеркнул значение подвига защитников Подмосковья и важность сохранения памяти о них. Он отметил, что Московская область стала непреодолимым рубежом на пути врага к столице, и в этом огромная заслуга жителей Балашихи, которые сражались на фронте и трудились в тылу, приближая Победу.

Московская область была полностью освобождена 22 января 1942 года после 93-дневной оккупации. Под командованием генерала Николая Дронова в этот день была освобождена Уваровка — последний крупный населенный пункт Подмосковья, удерживаемый немецкими войсками.