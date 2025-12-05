Памятная акция ко Дню неизвестного солдата прошла в Химках

У мемориала «Братская могила советских воинов» в деревне Большаково 4 ноября прошла церемония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата. Мероприятие посетили жители округа, школьники и представителей общественных организаций.

Перед началом церемонии депутат Химок Алексей Федоров подчеркнул значимость памятной даты. «У нас есть добрая традиция собираться вместе с жителями Большакова, Николо-Черкизова, Брехова и Юрлова. Мы приходим сюда в дни воинской славы, чтобы возложить цветы и вспомнить тех, кто защищал нашу страну», — сказал Алексей Федоров.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева обратила внимание на важность сохранение исторической памяти. «День неизвестного солдата напоминает, что за каждой датой стоят реальные люди и их истории. Эти герои остались безымянными, но их подвиг нельзя забывать», — подчеркнула Олеся Климачева.

В рамках памятных мероприятий в Химках также прошли культурные встречи и экскурсии для школьников. Председатель совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что такие инициативы помогают укреплять связь между поколениями и сохранять память о героях.