Памятная акция к годовщине взятия Рейхстага Красной Армией прошла в Балашихе

В сквере Победы микрорайона Железнодорожный состоялось патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное героической боевой операции Красной Армии по взятию Рейхстага. В акции приняли участие депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Ульяна Кондрякова, представители партии «Единая Россия», молодогвардейцы, волонтеры, школьники и жители Балашихи.

В ходе мероприятия Сергей Яковлев, руководитель местного отделения всероссийской организации «Боевое братство» передал молодогвардейцам копию Знамени Победы и вручил благодарственные письма юнармейцам в знак признания их патриотизма и активной гражданской позиции.

В завершение встречи депутат Ульяна Кондрякова вручила удостоверения сторонников партии «Единая Россия», партийные значки и благодарственные письма участникам мероприятия.

Патриотические акции в Балашихе регулярно проходят в домах культуры, библиотеках и школах, объединяя жителей округа в едином стремлении сохранить память о великом прошлом и вместе строить успешное будущее страны.