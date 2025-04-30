Памятная акция к годовщине взятия Рейхстага Красной Армией прошла в Балашихе

В сквере Победы микрорайона Железнодорожный состоялось патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное героической боевой операции Красной Армии по взятию Рейхстага. В акции приняли участие депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Ульяна Кондрякова, представители партии «Единая Россия», молодогвардейцы, волонтеры, школьники и жители Балашихи.
В ходе мероприятия Сергей Яковлев, руководитель местного отделения всероссийской организации «Боевое братство» передал молодогвардейцам копию Знамени Победы и вручил благодарственные письма юнармейцам в знак признания их патриотизма и активной гражданской позиции.
В завершение встречи депутат Ульяна Кондрякова вручила удостоверения сторонников партии «Единая Россия», партийные значки и благодарственные письма участникам мероприятия.
Патриотические акции в Балашихе регулярно проходят в домах культуры, библиотеках и школах, объединяя жителей округа в едином стремлении сохранить память о великом прошлом и вместе строить успешное будущее страны.
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