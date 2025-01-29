Памятная акция «Блокадный хлеб» прошла в Солнечногорске

Активисты местного отделения «Молодой Гвардии» провели акцию «Блокадный хлеб». Волонтеры раздали жителям по 125 граммов хлеба — это была минимальная норма, которая обеспечивала выживание взрослых и детей в блокадном Ленинграде.

Данное мероприятие было приурочено к 81-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В ходе акции волонтеры призвали всех почтить память о героизме жителей осажденного города, который на протяжении 872 дней находился в кольце фашистской блокады. Акция объединила не только молодежь, но и людей разных возрастов, позволяя всем вспомнить важные исторические факты и отдать дань уважения тем, кто выстоял в самые трудные времена.

«Эта акция — важный шаг к сохранению исторической памяти. Мы не должны забывать о героизме и мужестве тех, кто пережил блокаду Ленинграда, кто выстоял в условиях страшного голода. Каждый кусочек хлеба символизирует не только страдания, но и надежду, веру в победу и жизненную силу», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.