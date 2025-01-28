Памятная акция «Блокадный хлеб» прошла в Серпухове

В Серпухове, Пущине и Протвине 27 января состоялась традиционная акция «Блокадный хлеб», посвященная памяти героических событий блокады Ленинграда. Молодежь округа организовала мероприятие, чтобы напомнить жителям о стойкости и мужестве советского народа, пережившего 872 дня голода, лишений и страданий.

Минимальная суточная норма во время самых тяжелых зим блокады 1941–1942 годов составляла 125 граммов хлеба. Этот небольшой кусочек стал символом борьбы за жизнь и выживание. Во время акции участники раздавали жителям такие порции хлеба, чтобы напомнить о подвиге ленинградцев, которые сражались за свою жизнь и свой город.

На мероприятии рассказывали о том, как люди выживали в нечеловеческих условиях, как шли ожесточенные бои за Ленинград, и как 27 января 1944 года город был освобождён от фашистской блокады. Этот день ознаменовался победным артиллерийским салютом, который стал символом окончания трагедии.

«Снятие блокады Ленинграда — это дата, которую мы всегда должны помнить. Это урок мужества и стойкости для всех нас», — подчеркнул глава округа Сергей Никитенко.

Акция «Блокадный хлеб» стала важным напоминанием о цене мирной жизни и необходимости сохранять историческую память для будущих поколений.