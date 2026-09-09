Памятку по безопасной поверке приборов учета составили в Мособлдуме

Сроки очередной поверки счетчика можно проверить в платежном документе за жилищно-коммунальные услуги или через федеральную информационную систему «Аршин». Об этом рассказал ТАСС член комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Михаил Раев.

«Важно не попасть на уловки мошенников, для этого необходимо следовать простым правилам: обязательно проверяйте компанию в реестре Росаккредитации, игнорируйте бумажный спам и холодные звонки, не пускайте в квартиру без предупреждения, а также требуйте электронный документ», — подчеркнул Раев.

Для проведения процедуры жители Подмосковья могут обратиться в МосОблЕИРЦ, свою управляющую компанию или к сторонним аккредитованным специалистам. Уточнить технические требования и сроки приема можно в клиентских офисах расчетного центра.

Депутат акцентировал внимание на том, что своевременная поверка счетчиков является прямой обязанностью собственника жилья. Если пропустить межповерочный интервал, прибор автоматически признается вышедшим из строя.