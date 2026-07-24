Памятки о действиях при обнаружении БПЛА раздали в Воскресенске

В Воскресенске волонтеры провели информационную акцию, посвященную безопасности при обнаружении беспилотных летательных аппаратов. Жителям раздали памятки и разъяснили алгоритм действий в экстренной ситуации.

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» вышли на улицы города, чтобы напомнить жителям правила поведения при обнаружении беспилотных летательных аппаратов. Во время акции они не только раздавали памятки, но и подробно объясняли прохожим, как действовать в подобных ситуациях.

Участники акции напомнили, что при обнаружении БПЛА необходимо сохранять спокойствие, не приближаться к нему, не пытаться фотографировать или снимать его на телефон и отойти на безопасное расстояние.

«Наша задача — дать людям четкую инструкцию. В таких ситуациях важно знать, куда звонить и как правильно себя вести, чтобы не подвергать риску себя и окружающих», — отметили волонтеры.

В молодежном центре «Олимпиец» поблагодарили участников акции за активную гражданскую позицию и подчеркнули, что знание правил безопасности помогает избежать опасных ситуаций.

При обнаружении подозрительного объекта жителям рекомендуют незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.