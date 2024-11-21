Спортивные турниры в память о герое Викторе Леонове пройдут в Зарайске

Зарайск готовится к празднованию 108-й годовщины со дня рождения Виктора Николаевича Леонова — дважды Героя Советского Союза. В честь этого в городе пройдут спортивные события, которые объединят жителей и подарят незабываемые впечатления.

Виктор Николаевич Леонов был выдающимся морским разведчиком, а также символом мужества и силы. Его память чтят в Зарайске, проводя ежегодные спортивные мероприятия, такие как комбинированные эстафеты и марш-броски, которые начинаются в селе Протекино и заканчиваются у сквера, названного в его честь.

В этом году город снова организует яркие соревнования. 23 ноября в 11:00 во Дворце спорта «Зарайск» пройдет Кубок по общей физической подготовке с элементами самбо. А на следующий день, 24 ноября, стартует Турнир по волейболу, который начнется в 10:00.

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