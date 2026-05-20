Памяти адмирала Нахимова посвятили встречу в Химках

Тематическая встреча, посвященная 80-летию премьеры фильма «Адмирал Нахимов», прошла 19 мая в доме культуры «Контакт» в Химках. Участникам рассказали об истории создания картины, судьбе ее героев и работе съемочной группы.

Гостями встречи стали жители округа, представители общественных организаций и депутаты. В обсуждении участвовала директор дома культуры «Контакт» и лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова. Разговор был посвящен не только самому фильму, но и личности адмирала Павла Нахимова, который вошел в историю как один из героев Крымской войны.

Алина Шалимова подчеркнула, что подобные встречи помогают сохранить интерес к истории страны и напомнить о людях, которые служили Отечеству.

«Это история человека, который до конца оставался верен Родине, своему долгу и людям. Такие встречи помогают почувствовать связь поколений», — сказала Алина Шалимова.

Во время встречи жителям рассказали, как создавалась историческая картина «Адмирал Нахимов». Участники узнали подробности о работе режиссеров и актеров, а также о том, как снимались отдельные сцены. Отдельное внимание уделили образу адмирала Нахимова, который многие годы остается символом мужества и преданности стране.

Депутат Юлия Ишкова отметила, что в Химках подобные встречи давно стали частью культурной жизни округа. По ее словам, в муниципалитете продолжают развивать программу «Успех V единстве поколений», в рамках которой проходят просветительские и патриотические встречи для жителей разных возрастов.

«В Химках делают многое для сохранения исторической памяти и правды о подвигах предков. Именно поэтому такие встречи находят отклик у жителей», — подчеркнула Юлия Ишкова.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев добавил, что подобные встречи напоминают о важности уважения к истории страны и подвигам прошлых поколений. По его словам, такие события помогают укреплять связь между поколениями и сохранять интерес к отечественной истории.