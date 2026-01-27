Память жителей и защитников блокадного Ленинграда почтили в Солнечногорске

В Солнечногорске 27 января прошел комплекс мероприятий, приуроченных к годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Основными площадками стали детская библиотека имени Бориса Васильева и дом культуры «Выстрел».

В детской библиотеке развернули уникальную экспозицию в рамках акции «Блокадный Ленинград». Специалисты молодежного центра «Подсолнух» оформили фотомузейную инсталляцию «Квартира блокадного Ленинграда», а военно-патриотический клуб представил экспозицию предметов времен Великой Отечественной войны. Отдельное внимание привлекла композиция «Блокадный хлеб», где наглядно показали состав хлеба военного времени и рассказали о суточной норме в 125 граммов.

«Такие события, как блокада Ленинграда, навсегда остаются в памяти как пример величайшего героизма и стойкости духа нашего народа, выстоявшего в условиях нечеловеческих испытаний, голода и холода. Очень важно, чтобы молодое поколение, через подобные интерактивные форматы, не просто знало даты, но и эмоционально соприкасалось с историей, понимало цену мирной жизни и подвиг своих предков», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

В доме культуры «Выстрел» состоялся патриотический концерт с участием солистов и творческих коллективов округа.