Память жертв Великой Отечественной войны почтили в Химках

В Химках во всех микрорайонах прошли церемонии возложения цветов, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Жители, депутаты и представители общественных организаций почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны у мемориала «Сестра милосердия».

Памятные акции охватили разные части города. Участники приходили к мемориалам, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с войны. В центре внимания оказался монумент «Сестра милосердия», посвященный медицинским работникам, спасавшим раненых на фронте и в тылу.

В возложении цветов приняли участие депутаты Галина Болотова и Александр Васильев, а также представители Движения общественной поддержки. У памятника звучали слова о важности сохранения исторической памяти и поддержки связи между поколениями.



«Программа „Успех V единстве поколений“ направлена на сохранение связи между поколениями. Возложение цветов к памятникам воинской славы — это наш общий долг перед теми, кто подарил нам мирную жизнь», — сказал Антон Блинов.

Отдельное внимание участники уделили вкладу Химок в годы войны. Более 25 тысяч жителей города ушли на фронт, на территории велось производство для нужд армии и создавались оборонительные рубежи на подступах к Москве. Эти факты стали частью памятных встреч у мемориалов.



«Каждый такой визит к памятным местам — это возможность лично сказать спасибо за мирное небо. Наш долг — окружить заботой тех, кто отстоял страну, и передать память об их подвиге следующим поколениям», — отметила Болотова.

В Московской области в этот день также прошли другие памятные акции, среди них «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.