Память жертв трагедии в Беслане почтят в Балашихе 3 сентября

В городском округе Балашиха 3 сентября пройдут акции, посвященные памяти погибших в результате террористического акта в школе № 1 города Беслана в 2004 году. Мероприятия состоятся в двух местах: на Каштановой аллее на площади Александра Невского, 1 и на площади Ленина в микрорайоне Железнодорожный. Начало акций — в 19:00.

Жители Балашихи соберутся, чтобы почтить память жертв трагедии минутой молчания и зажечь свечи памяти. Эта акция станет символом скорби, единства и солидарности в борьбе с терроризмом.

В России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, установленный в память о жертвах террористических актов. Трагедия в Беслане остается одной из самых тяжелых страниц в истории страны: террористы удерживали в заложниках более тысячи человек, включая детей, родителей и учителей. В результате атаки погибли 334 человека, из них 186 — дети.

Акции в Балашихе подчеркнут решимость общества противостоять терроризму и сохранять память о невинных жертвах.