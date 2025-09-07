Память жертв трагедии в Беслане почтили в Губернском колледже Серпухова
В Губернском колледже прошла встреча студентов с представителями антитеррористического движения и городской администрации, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти трагических событий в Беслане. Организаторами мероприятия выступили МАУ «Центр молодежных инициатив» Протвино под руководством Ольги Шевченко и администрация колледжа.
Ключевым моментом стала встреча с Героем России, полковником Андреем Кумовым, вице-президентом Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Участник спасательной операции в Беслане поделился личным опытом и воспоминаниями о трагедии, а также ответил на многочисленные вопросы студентов о службе и качествах, необходимых защитнику Отечества.
Начальник отдела по взаимодействию с молодежными организациями администрации Серпухова Алеся Неевина подчеркнула значимость патриотического воспитания в формировании гражданской позиции молодежи. Она вручила благодарственные письма студентам-кинологам за активную жизненную позицию и волонтерскую деятельность, проявленную в различных городских проектах.
Отметим, студенты Губернского колледжа активно участвуют в волонтерской деятельности, в частности, совместно с МАУ «ЦМИ» плетут маскировочные сети, которые затем передаются российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.
Встреча завершилась возложением цветов к мемориалу памяти жертв терроризма.