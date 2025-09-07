Память жертв трагедии в Беслане почтили в Губернском колледже Серпухова

В Губернском колледже прошла встреча студентов с представителями антитеррористического движения и городской администрации, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти трагических событий в Беслане. Организаторами мероприятия выступили МАУ «Центр молодежных инициатив» Протвино под руководством Ольги Шевченко и администрация колледжа.

Ключевым моментом стала встреча с Героем России, полковником Андреем Кумовым, вице-президентом Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Участник спасательной операции в Беслане поделился личным опытом и воспоминаниями о трагедии, а также ответил на многочисленные вопросы студентов о службе и качествах, необходимых защитнику Отечества.

Начальник отдела по взаимодействию с молодежными организациями администрации Серпухова Алеся Неевина подчеркнула значимость патриотического воспитания в формировании гражданской позиции молодежи. Она вручила благодарственные письма студентам-кинологам за активную жизненную позицию и волонтерскую деятельность, проявленную в различных городских проектах.