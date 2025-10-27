Память жертв террористического акта на Дубровке почтили в Чехове

23 года назад в театральном центре на Дубровке произошел захват заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост», когда террористы три дня удерживали 912 зрителей, актеров и сотрудников учреждения. В День памяти жертв той трагедии в селе Новый Быт прошли траурные мероприятия.

Духовенство Вознесенской Давидовой пустыни совершило заупокойную литию по всем погибшим жертвам террористических актов в России. Богослужение провел благочинный Чеховского церковного округа, настоятель монастыря игумен Сергий (Куксов). В мероприятии принял участие брат погибшего офицера — генерал‑майор Владимир Платонов. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к монументу «Бойцам спецназа — солдатам России», который установили 10 лет назад в память о трагичных событиях и воинах, погибших от рук террористов в Беслане, Первомайске, Буденновске, Крокусе.

В ходе освобождения заложников на Дубровке бойцы проявили высочайшую самоотверженность и профессионализм. Одним из них был офицер пограничных войск Федеральной службы безопасности России Павел Платонов. Он первым сообщил о террористах и держал связь со спецслужбами по телефону.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, Павел Платонов был награжден орденом Мужества посмертно.