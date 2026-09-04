Память жертв террористических актов почтили в Лобне

День солидарности в борьбе с терроризмом отметили в России 3 сентября. Памятное мероприятие в Лобне состоялось у мемориала «Звонница».

Глава городского округа Анна Кротова, ветераны специальной военной операции, депутаты окружного совета, представители общественных организаций и неравнодушные жители Лобни почтили память жертв террористических актов и тех, кто защищая людей, до конца исполнил свой долг.

Анна Кротова подчеркнула, что важно сохранять память о тех, чьи жизни отняли террористы, и передавать подрастающему поколению ценности мира, мужества и ответственности. «Терроризм — преступление против человечности, которое несет страх, разрушает семьи и стремится разделить общество. Наш общий ответ — единство, бдительность и взаимная поддержка», — сказала глава Лобни.

Участники памятного мероприятия возложили цветы к Вечному огню и склонили головы в минуте молчания.