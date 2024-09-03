Память жертв террора почтили акцией «Голубь мира» в Солнечногорске
Акции «Мы против террора» и «Голубь мира» прошли в городском парке Солнечногорска. Мероприятия приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Творческие коллективы и исполнители Городского культурно-досугового центра представили концертную программу под названием «Мы против террора». Активисты молодежных центров «Подсолнух» и «Возрождение» вместе с ребятами местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» зажгли множество свечей, выложенных в форме голубя — символа мира и спокойствия.
«3 сентября по всей стране проходят общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак, и Солнечногорск не стал исключением. Терроризм — это современное зло человечества, которое не имеет национальности и вероисповедания. Мы с вами должны приложить все усилия для того, чтобы не дать террористам шанс повторить трагедии», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
В рамках концертной программы прозвучали песни в память о жертвах терактов и в благодарность тем, кто ежедневно борется с терроризмом. После этого представители молодежных центров, «Движения Первых» и молодогвардейцы почтили память погибших минутой молчания.
День солидарности в борьбе с терроризмом приурочен к трагическим событиям 3 сентября 2004 года в Беслане, когда в результате жестокого террористического акта погибли 334 человека, среди которых 186 детей.
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