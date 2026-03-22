Память жертв теракта в «Крокусе» и трагедии в Хатыни почтили в Химках

Мероприятие состоялось 20 марта в лицее № 21. Участие в нем приняли школьники, педагоги, жители округа, а также председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Ведущие рассказали о событиях 22 марта 1943 года в деревне Хатынь, которую сожгли каратели, а также о трагедии в «Крокус Сити Холле», где в результате теракта погибли десятки человек. Участники встречи почтили память жертв минутой молчания.

Сергей Малиновский отметил, что такие даты нельзя оставлять без внимания. По его словам, важно не только вспомнить и осмыслить произошедшее, но и спросить себя, что можно сделать, чтобы подобное не повторилось. Он обратил внимание, что молодое поколение не осталось равнодушным и активно участвовало в обсуждении. Олеся Климачева добавила, что нужно помнить и передавать эту память дальше через живой разговор и сопереживание.

Инициатива объединила жителей разных поколений и создала пространство для открытого диалога на темы, которые нельзя обходить стороной.