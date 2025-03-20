Память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» почтили школьники в Балашихе

Мероприятия, посвященные памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года, прошли в школах Балашихи. Ученики делали бумажных журавлей, символизирующих души погибших, а затем размещали их на окнах учебных заведений в знак скорби и уважения.

В память о трагическом событии 22 марта 2024 года в школах организовали тематические радиолинейки и классные часы. Учащимся рассказали о том, что произошло, и напомнили о правилах безопасности в случае угрозы террористического акта.

Такие мероприятия помогают школьникам осознать важные исторические моменты и их последствия, они формируют у ребят ответственное отношение к безопасности.

Отметим, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе создали все условия для качественного обучения в образовательных учреждениях. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.