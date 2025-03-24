Память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» почтили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе Московской области состоялась памятная акция в честь жертв трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле». Неравнодушные жители, среди которых добровольцы, активисты молодежных движений «Молодая гвардия Единой России», «Волонтеры Подмосковья» и «Движение Первых», депутаты Совета депутатов и представители Общественной палаты, собрались на Аллее Славы, чтобы зажечь свечи и возложить цветы.

Как сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова, в мероприятии приняли участие более ста человек. У Вечного огня участники выложили из свечей слова «Крокус. Помним», выражая скорбь и солидарность с пострадавшими и их семьями. Акция началась с минуты молчания в память о погибших.

«Мы зажгли свечи, почтив память погибших минутой молчания. Понимаю, что никакие слова не смогут облегчить боль утраты тех, кто потерял своих близких в этом ужасном теракте. Наша сила — в единстве и поддержке друг друга. Хочу выразить огромную благодарность всем жителям Ленинского округа, предпринимателям, добровольцам, медицинским работникам и спасателям за их неравнодушие и оказанную помощь», — отметил Станислав Каторов.

Начальник отдела по работе с молодежью администрации округа Илья Сенчуров подчеркнул, что терроризм не имеет национальности и будущего.

«Ничто не сможет сломить сплоченность, волю и мужество единого народа России. Мы всегда будем помнить трагедию в „Крокусе“ и выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто потерял родных и близких», — сказал он.

Акция стала символом единства и поддержки жителей Ленинского округа, которые вместе выразили свою скорбь и решимость противостоять любым проявлениям терроризма.