Память жертв теракта в Беслане почтили в Раменском

У школы № 11 в Раменском прошла линейка памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв трагедии в Беслане. Она объединила жителей и гостей округа, ветеранов, волонтеров, преподавателей, кадетов, почетный караул учебного заведения, а также представителей Республики Северная Осетия и администрации муниципалитета.

Боевой офицер Михаил Кузнецов из Раменского эвакуировал из школы № 1 в Беслане 20 раненых заложников. Он получил пулю в спину, прикрывая школьников, и из последних сил бежал к безопасному месту, вынося девочку. Героя посмертно наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В память о Михаиле Кузнецове в деревне Юрово, во дворе школы, где он учился, установили мемориал. Каждый год в День солидарности в борьбе с терроризмом здесь организуют митинг.

«Ежегодно 3 сентября мы собираемся здесь. Сюда приходят друзья, родственники, близкие, к нам приезжают представители республики Северная Осетия — Алания, представители диаспор, проживающих на территории России», — отметила директор школы № 11 Татьяна Венедиктова.